«Арсенал» может назначить Почеттино, Аллегри или Артету на пост главного тренера (Daily Mail)

«Арсенал» начал поиски нового главного тренера, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в клубе начали обдумывать возможных кандидатов на эту должность после ничьей с «Саутгемптоном» (2:2), а также из-за растущего напряжения в раздевалке команды.

Также отмечается, что в руководстве готовы дать Унаи Эмери некоторое время на исправление ситуации. Однако процесс поиска нового тренера уже начат.

Спортивный директор клуба Рауль Санльеи и технический директор Эду готовы дать Эмери возможность продолжить работу в «Арсенале». Однако другие члены руководства клуба считают, что испанец должен быть уволен.

Сообщается, что основных кандидатов на должность главного тренера «Арсенала» три. Это Массимилиано Аллегри, Микель Артета и , который на на этой неделе был уволен из «Тоттенхэма». Однако вероятность назначения Почеттино низка из-за того, что он раньше работал в клубе, являющимся принципиальным соперником «Арсенала».

Также сообщается, что в клубе рассматривали кандидатуру до того, как он был назначен главным тренером «Тоттенхэма».

Кроме того, в случае, если Эмери будет уволен до лета, «Арсенал» может назначить и Стива Боулда в качестве временного тренера.

В клубе не хотят менять тренера в середине сезона и предпочли бы принять окончательное решение по будущему в конце текущей кампании. Однако в связи с текущими результатами команды терпение владельцев иссякает.

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