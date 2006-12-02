Вальверде о матче с «Атлетико»: «Мне все понравилось. Взяли три очка, не будем о плохом»

Теги Барселона Атлетико Лионель Месси Жерар Пике Эрнесто Вальверде Ла Лига травмы Марк-Андре тер Стеген Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил игру против «Атлетико» (1:0).

«Мне все понравилось. Нужно оценивать матчи с точки зрения твоей команды. В начале у нас были проблемы, но мы взяли три очка, так что не будем о плохом.

Когда матч такой напряженный, а соперники сильны, Месси в твоей команде – это огромное преимущество.

Игра тер Стегена? На поле были два вратаря, которые могут демонстрировать чудеса и часто делают прекрасные сэйвы.

Пике? Думаю, с ним все в порядке. Он мог продолжать игру, но мы решили не рисковать», – сказал Вальверде.

 

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