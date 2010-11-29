Малком тренируется с «Коринтианс». Он выбыл до зимней паузы

Полузащитник «Зенита» Малком, восстанавливающийся после травмы, набирает форму в расположении бразильского клуба «Коринтианс».

«Малком продолжает восстанавливаться. «Зенит» направил его в Бразилию, где он тренируется по индивидуальной программе», — заявили в пресс-службе «Зенита».

22-летний хавбек, которого «Зенит» приобрел минувшим летом у «Барселоны» за 40 миллионов евро, в последний раз выходил на поле в августе.

В октябре он перенес операцию в связи с повреждением проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Сообщалось, что изначально травма считалась не очень серьезной, поэтому в «Зените» надеялись обойтись без хирургического вмешательства. Но поскольку положительной динамики не наблюдалось, было принято решение провести операцию.

Малком перенес операцию на бедре и не сыграет до зимней паузы