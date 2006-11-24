Малком: «Фанаты «Барселоны» любят меня и пишут по поводу возвращения»

Полузащитник «Зенита» Малком заявил, что сохраняет теплые отношения с болельщиками своей бывшей команды «Барселоны».

«Могу сказать, что мне пишут по поводу возвращения в «Барселону».

Всякий раз, когда тренер давал мне возможность сыграть, я делал свою работу. И думаю, что делал ее хорошо. Именно поэтому фанаты «Барселоны» любят меня.

Нет, я не жалею о переходе в «Барселону». Я молод и хочу поиграть везде, потому что люблю футбол. «Зенит» дал мне возможность играть в футбол», – сказал Малком в интервью RMC Sport.

Напомним, Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» этим летом за 40 млн евро. Хавбек провел 2 матча за клуб из Петербурга. В августе он получил травму и продолжает восстановление.