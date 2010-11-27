Малком о расизме: «В России не было ни одного случая. Фанаты «Зенита» просто хотят, чтобы в основу привлекали воспитанников»

Полузащитник Малком заявил, что не сталкивался с проявлениями расизма в России.

«Пресса многое пишет, но я скажу вам, что произошло: я не видел ни одного проявления расизма. В «Зените» фанаты часто просят руководство привлекать молодых воспитанников в основу вместо того, чтобы постоянно совершать трансферы. Именно поэтому появился тот баннер. Это был не расизм.

Наоборот, когда я встречаю болельщиков на улицах, они хотят сфотографироваться. Они говорят мне: «Удачи, ты лучший и поможешь нам». Это противоречит тому, что пишут в СМИ», – сказал Малком.

«Зенит» о Малкоме и расизме: «Выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что многие СМИ и футбольные клубы публикуют непроверенную информацию»

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