Комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард Себастьян Дриусси попросил отпустить его в другой клуб.

– Дриусси сказал: «Малком и еще Кокорин, мне негде играть». И начал проситься, чтобы его отпустили.

– Он просится, чтобы его отпустили?

– Да, да.

– Жаль, Дриусси неплохо играет.

– Но закиc, жалко парня. Он нападающий, а он играл в полузащите. Это такая история очень сложная. Ему 23 года, он хочет думать о своей карьере, – сказал Орлов.

Себастьян Дриусси: «Смотрю на Кокорина и не могу поверить, что он провел год без футбола»