Комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард «Зенита» Себастьян Дриусси попросил отпустить его в другой клуб.
– Дриусси сказал: «Малком и еще Кокорин, мне негде играть». И начал проситься, чтобы его отпустили.
– Он просится, чтобы его отпустили?
– Да, да.
– Жаль, Дриусси неплохо играет.
– Но закиc, жалко парня. Он нападающий, а он играл в полузащите. Это такая история очень сложная. Ему 23 года, он хочет думать о своей карьере, – сказал Орлов.
Себастьян Дриусси: «Смотрю на Кокорина и не могу поверить, что он провел год без футбола»