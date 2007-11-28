Орлов об оскорблениях в адрес Дзюбы: «Собака лает, караван идет»

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу оскорбительных скандирований в адрес нападающего Артема Дзюбы.

– Слушайте, оскорбляют всех кого ни попадя. Возьмите любую медиазвезду, а футболисты тоже звезды. Оскорбляют, ну и что? Пусть оскорбляют. Собака лает, караван идет.

– Как вы думаете, на Дзюбу это сильно влияет?

– Мы видим, что не влияет. Молодец, характер у него. Ему вчера после матча задали вопрос, он говорит: «Ну пусть тявкают».

Мне смешно от другого: как РФС таких людей пускает на матч сборной России в Сан-Марино. Он же билеты выдает. Они должны нести ответственность. Сейчас они ищут, как кого наказать. Посмотрим, какой они вывод сделают. Всегда надо искать корень зла. В чем он кроется? Вот это самое главное, – сказал Орлов.

Напомним, что во время игры с «Уралом» болельщики «Спартака» скандировали: «Дзюба, Дзюба, иди на ###».

Неприятное в Сан-Марино: Дзюбу посылали на ###, после игры он не пошел к болельщикам

«Пусть кто-то лает и вякает, я спокойно делаю свое дело». Дзюба больше не молчит

Дзюба страшно переживает из-за оскорблений, но продолжает забивать. Теперь важнейший гол «Лиону»