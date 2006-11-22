Себастьян Дриусси: «Смотрю на Кокорина и не могу поверить, что он провел год без футбола»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал возвращение в команду форварда Александра Кокорина, который в сентябре освободился из колонии.

— На правый фланг тебя ставили скорее от безысходности. Ждешь возвращения Малкома и Кокорина весной, которые смогут закрыть эту позицию, чтобы тебе больше не приходилось там играть?

— Конечно, жду! Это очень качественные футболисты, которые усилят команду. Но вообще, думаю, что мне в следующем году будет тяжелее пробиться в основу, потому что в команде будет еще больше сильных игроков. Но с другой стороны, будет здоровая конкуренция. Я только за, потому что она мотивирует работать на пределе, показывать все, на что способен, и доказывать, что ты лучший и достоин попадания в стартовый состав.

— Кокорин уже тренируется с основой. В какой он форме?

— Для меня Кокорин просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России. Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провел год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма, – сказал аргентинец.