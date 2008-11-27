Алан Дзагоев: «Хотим взять реванш у «Лудогорца». Даже «Реал» проигрывал «Барсе» 0:5»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался в преддверии матча 5-го тура с «Лудогорцем».

– Как оцените свою физическую форму?

– Все хорошо. Работаю в общей группе. Физически становлюсь с каждым днем все лучше и лучше, но в полной мере тяжело оценить свое функциональное состояние.

Я сыграл 35 минут с «Крыльями Советов», чувствовал себя хорошо. Готовлюсь к завтрашнему матчу, а там будет видно.

– Как вам на поле взаимодействуется с Влашичем? Вы оба любите играть с мячом, строить атаки.

– С хорошими игроками всегда легко найти общий язык на футбольном поле. С Николой приятно играть, он никогда не жадничает. Если он берет игру на себя, это правильный выбор.

Мы с ним всегда найдем взаимопонимание. Несколько матчей уже провели. Он сейчас ведет игру, забивает, отдает голевые передачи.

– Как вы ощущаете себя в роли одной из главных звезд в команде? И после пропущенного года есть ли какие-то опасения при единоборствах?

– Я точно не звезда! Что касается второго вопроса, в голове это сидит. Пытаюсь отгонять эти мысли.

Важно психологическое состояние. Но на поле обо всем этом забываешь, даже с «Крыльями» во время матча об этом не думал.

Мысли неприятные бывают перед игрой, но я дую на них, чтобы они исчезли, как от цунами (улыбается).

– в первом матче выиграл с крупным счетом. Есть ли настроение взять реванш за то поражение?

– Такое бывает, что нужно реабилитироваться перед самими собой и перед болельщиками. Постараемся завтра это сделать. Конечно, проигрывать с таким счетом нам непозволительно (1:5 – прим. Sports.ru).

Такое бывает в футболе, даже «Реал» проиграл «Барселоне» 0:5. Самое главное – извлечь уроки.

Виктор Михайлович (Гончаренко – прим. Sports.ru) нам все о сопернике расскажет, и мы сделаем все возможное, чтобы взять реванш.

– В Разграде болгарская команда была слишком сильной или у вас что-то не получалось?

– Бывают матчи, в которых в твои ворота залетает все. Это одна из таких игр. Это футбол, такое бывает. Ничего не поделаешь, – сказал Дзагоев.

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».