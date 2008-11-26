Сергей Семак: «То, что пропускаем в каждом матче ЛЧ, говорит об уровне «Зенита» и об уровне соперников»

Главный тренер Сергей Семак высказался о предстоящей игре с «Лионом» в Лиге чемпионов.

– Два месяца назад вам противостоял «Лион» под руководством Силвиньо, теперь им руководит . Как изменился соперник за это время?

– За исключением поражения от «Марселя», играет хорошо. Состав остался прежним, за исключением некоторых деталей. Больше стараются контролировать мяч, играть агрессивнее, перестраиваются в два опорных полузащитника. Это те изменения, которые бросаются в глаза.

– удалось обыграть в Казани, но был отрезок, когда мог лишиться преимущества. Какие были сделаны выводы и что нужно сделать, чтобы обыграть «Лион»?

– Практически не бывает матчей, где бы одна команда доминировала бы на протяжении всех 90 минут. Нужно было раньше забивать в Казани, были явные и хорошие моменты. Проблем абсолютно нет, всем сложно играть. Уровень соперников, тем более в выездных матчах, очень серьезный. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Понятно также, что и соперник хочет победить.

– Каково состояние ?

– Он приехал с травмой после сборной. Сегодня после тренировки примем решение. Также есть еще два игрока с небольшими проблемами, по которым решение мы тоже примем сегодня. Жаль, что Юра пропустил достаточно много и сейчас не находится в оптимальных кондициях.

– При вас «Зенит» трижды встречался со и каждый раз проигрывал перед этим матчем. В чем причина? Перенастрой на «Спартак»?

– Мысль только одна – о завтрашнем матче. Никто не думает о следующей игре, нас это не интересует на данный момент.

– То, что «Зениту» завтра надо играть на победу, это проще или сложнее?

– В каждом матче футболисты и тренерский штаб настраиваются только на победу. Понятно, что нынешняя ситуация диктуется нашим местом в турнирной таблице, отставанием от «Лиона». Мы это понимаем. Но повторюсь, что любую игру мы хотим выиграть. Иногда это удается, иногда – нет.

– «Зенит» пропускал во всех матчах Лиги чемпионов. Что важнее – надежнее сыграть сзади или как можно лучше впереди?

– Чтобы побеждать, нужно забивать. В глобальном смысле нужно соблюдать баланс, чтобы атаковать и не пропускать контратаки и атаки соперника. То, что мы пропускаем, говорит о нашем уровне и уровне наших соперников. Для нас это пища для размышлений и тот уровень, на котором мы сейчас находимся, – сказал Семак.

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