Алексей Миранчук: «Не хочу говорить про невезение, но постоянно залетают непонятные голы»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал поражение от «Байера» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:2).

– Быстрый пропущенный гол смазал план на игру?

– Не хочется говорить, что не везет, но постоянно залетают непонятные мячи, которые нам не должны забивать. Были хорошие моменты после гола, был момент у брата. На таком уровне нужно их использовать.

– Против «Байера» сложнее играть, чем против «Ювентуса»?

– Возможно. «Байер» играет интенсивно, хорошо контролирует мяч, много движения, прессинг, садятся в оборону.

– Антон вернулся на поле. Как игралось с ним?

– Все как всегда. Рад, что он вернулся. До конца года осталось не так много матчей. Нужно выжать максимум, – сказал Миранчук.

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».