Сульшер о встрече Погба с Зиданом: «Нет никаких проблем. Поль хочет остаться в «МЮ»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал встречу полузащитника клуба Поля Погба с тренером Зинедином Зиданом.

Зидан и Погба пересеклись в Дубае во время октябрьского перерыва на матчи сборных.

«Опять это фото! Я не слышал, чтобы Погба говорил, что он не хочет быть в «МЮ». Поль хочет остаться здесь и хорошо играть.

Поль является частью нашего плана, и он это знает. Я говорил с ним много раз.

Он играл через боль, и его все время критикуют, но он сыграл с «Рочдейлом», с «Арсеналом», хотя он мог легко не выступать против них, но хотел играть.

У него было несколько выходных, он был далеко отсюда, а затем появилась эта фотография. Когда ты в «Манчестер Юнайтед», тебя фотографируют, вокруг тебя спекуляции. У меня нет никаких проблем с этим», – сказал Сульшер.

Зидан встречался с Погба в Дубае во время перерыва на матчи сборных (Mirror)