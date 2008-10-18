Сульшер о встрече Погба с Зиданом: «Нет никаких проблем. Поль хочет остаться в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал встречу полузащитника клуба Поля Погба с тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Зидан и Погба пересеклись в Дубае во время октябрьского перерыва на матчи сборных.
«Опять это фото! Я не слышал, чтобы Погба говорил, что он не хочет быть в «МЮ». Поль хочет остаться здесь и хорошо играть.
Поль является частью нашего плана, и он это знает. Я говорил с ним много раз.
Он играл через боль, и его все время критикуют, но он сыграл с «Рочдейлом», с «Арсеналом», хотя он мог легко не выступать против них, но хотел играть.
У него было несколько выходных, он был далеко отсюда, а затем появилась эта фотография. Когда ты в «Манчестер Юнайтед», тебя фотографируют, вокруг тебя спекуляции. У меня нет никаких проблем с этим», – сказал Сульшер.
Зидан встречался с Погба в Дубае во время перерыва на матчи сборных (Mirror)