«Зенит» выиграл у «Рубина» и вновь оторвался от «Локо» на 5 очков

В 17-м туре РПЛ «Зенит» на выезде победил «Рубин» (2:1).
Команда Сергея Семака набрала 39 очков и продолжает лидировать в чемпионате, сохранив 5-балльный отрыв от идущего вторым «Локомотива».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 23 ноября, 14.00, «стадион Центральный Казань»
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Рубин –
Дюпин, Уремович, Поярков (Денисов, 78), Плиев, Данченко (Кварацхелия, 59), Подберезкин, Коновалов, Могилевец, Сорокин, Марков (Кьяртанссон, 82), Микелтадзе.
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Зенит –
Кержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун (Ерохин, 87), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 75).
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