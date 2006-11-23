«Зенит» выиграл у «Рубина» и вновь оторвался от «Локо» на 5 очков

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В 17-м туре РПЛ «Зенит» на выезде победил «Рубин» (2:1).

Команда Сергея Семака набрала 39 очков и продолжает лидировать в чемпионате, сохранив 5-балльный отрыв от идущего вторым «Локомотива».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рубин – Зенит 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
23 ноября, 14.00, «стадион Центральный Казань»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 8 Азмун, 1:1 – 66 Марков, 1:2 – 79 Дзюба.
РубинДюпин, Уремович, Поярков (Денисов, 78), Плиев, Данченко (Кварацхелия, 59), Подберезкин, Коновалов, Могилевец, Сорокин, Марков (Кьяртанссон, 82), Микелтадзе.
ЗенитКержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун (Ерохин, 87), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 75).
Предупреждения:
Данченко (51), Дриусси (53), Сорокин (61), Караваев (62), Коновалов (82).

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