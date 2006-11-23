«Зенит» выиграл у «Рубина» и вновь оторвался от «Локо» на 5 очков

В 17-м туре РПЛ «Зенит» на выезде победил «Рубин» (2:1).

Команда Сергея Семака набрала 39 очков и продолжает лидировать в чемпионате, сохранив 5-балльный отрыв от идущего вторым «Локомотива».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико»