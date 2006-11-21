«Спартак» вместо турнира в США проведет январский сбор в ОАЭ

не сыграет в турнире Florida Cup, который пройдет в США зимой.

Руководство клуба приняло решение отказаться от участия в турнире в связи со сложностями, возникшими при получении виз в сжатые сроки.

«К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона.

Мы своевременно связались в организаторами турнира во Флориде и воспользовались опцией отказа от участия в турнире без штрафных санкций, которая была предусмотрена в нашем договоре», — рассказал генеральный директор «Спартака» .

В качестве альтернативы клуб проведет первый зимний сбор в ОАЭ. С 13 по 24 января команда будет готовиться к возобновлению сезона в Абу-Даби.