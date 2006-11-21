Тедеско о Мостовом и Ловчеве: «Если о клубе много говорят, значит, он важен»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к критике со стороны Александра Мостового и Евгения Ловчева.

– Ваше отношение к тому, что легенды клуба, такие как Александр Мостовой и Евгений Ловчев, очень критично относятся к вам и публично заявляют об этом?

– В конечном счете, это ничем не отличается от «Шальке» (смеется). Там тоже есть свои легенды. Я всегда положительно относился к этому.

Когда много людей говорят о клубе, это означает, что он важен, имеет высокий приоритет, о нем думают, – заявил Тедеско.

Александр Мостовой: «Я не критиковал Тедеско, но и с кем-то другим могли бы так же победить «Локо»