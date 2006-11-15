Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о капитанстве в клубе, а также о тренерском совете команды.

– Вы пришли в зимой 2017 года. Могли представить тогда, что спустя пару лет станете капитаном народной команды?

– Даже в мыслях не было. Тогда был такой состав, что я в «квадрат» заходил как самый молодой. А теперь все обновилось, из того «Спартака» осталось человек шесть. Конечно, я благодарен Олегу Кононову, что выбрал меня капитаном. Мне приятно носить повязку на рукаве в такой команде.

Это и определенные обязательства. Спрашивать с меня стали больше. В коллективе тоже стало больше просьб, нахожусь между тренером и командой.

Тедеско сказал, что я вхожу в тренерский совет. Он говорит мне, что хочет донести до ребят, я передаю его слова. И бытовых моментов тоже стало больше. В общем, держу себя в тонусе.

– Кто помимо вас входит в тренерский совет?

– . Сейчас мы в сборной, поэтому за все отвечают Артем Ребров и . А вот Ещенко уже не справляется, его молодые прессуют (смеется). Ещ очень общительный парень, со всеми старается найти общий язык.

– Тяжело ему в свои 35 лет?

– На футбольном поле тяжеловато, наверное. А в раздевалке он номер один!

– Есть авторитет в «Спартаке», слово которого закон для всех?

– Что это значит?

– Раньше это был Денис Глушаков. Если сказал, что все идут в баню, то команда собиралась и отдыхала. Или футболки сдавала на благотворительность.

– Если мы хотим собраться, то делаем. Недавно хорошо посидели в ресторане. Что касается футболок, то отправили около 10 маек в детский дом к Новому году, сейчас буду собирать с ребят футболки для еще одного детского дома. Все это в добровольной форме, все в команде открыты для таких вещей, если куда-то надо съездить, то соглашаются, – сказал Джикия.

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