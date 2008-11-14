Ананидзе из-за травмы не поехал в сборную Грузии

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе не едет в сборную Грузии.
«Жано Ананидзе не сможет помочь сборной Грузии в ближайших матчах из-за повреждения.
Сегодня он, как и Илья Кутепов, тренировался по индивидуальной программе», – сообщается на сайте «Спартака».
В нынешнем сезоне Жано провел пять матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Грузия 15 ноября сыграет со Швейцарией в квалификации Евро-2020, а 19 ноября пройдет товарищеский матч с Хорватией.
Здоровье Жано – катастрофа: в среднем он пропускает по 100 дней в год
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