Сантуш о хет-трике Роналду: «Он в порядке. Кто-то сомневался, я – нет»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после разгрома Литвы (6:0) в отборочном матче Евро-2020 прокомментировал хет-трик форварда .

«Он в порядке. Я в этом не сомневался, о чем говорил еще перед матчем. Кто-то сомневался, но я – нет», – сказал Сантуш.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заменил Роналду в двух играх подряд и заявил, что футболист испытывает дискомфорт в колене.

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