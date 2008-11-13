Фернанду Сантуш: «Роналду в порядке. Иначе я бы его не вызвал»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о состоянии форварда перед играми квалификации Евро-2020 с Литвой и Люксембургом.

«Если он здесь, то это потому, что все в порядке. Если бы он был не в форме, я бы его не вызвал.

Каждый хочет узнать про Роналду, но это происходит только потому, что он лучший в мире. Он в порядке и будет играть», – сказал тренер.

Позже Сантуш резко ответил на вопрос одного из журналистов: «Эта пресс-конференция не о Криштиану Роналду, а о Португалии и игре с Литвой. Мы должны выиграть два матча, чтобы выйти на Евро-2020».

Ранее главный тренер Маурицио Сарри заменил Роналду в двух играх подряд и заявил, что футболист испытывает дискомфорт в колене.

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