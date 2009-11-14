Криштиану Роналду: «Я в отличной форме. Теперь можете брать интервью у других»

Нападающий «Ювентуса» рассказал о своей форме перед играми квалификации Евро-2020 за сборную Португалии.

«Чтобы закрыть эту тему, можете дать такую новость: «Капитан в полном порядке». Я не только хорошо себя чувствую, но и нахожусь в отличной форме. Баланс однозначно положительный. Теперь можете брать интервью у других!» – сказал Роналду журналистам.

Ранее главный тренер Маурицио Сарри заменил Роналду в двух играх подряд, объяснив это тем, что у игрока повреждено колено. Однако после вызова в сборную Португалии Роналду тренировался без ограничений.

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