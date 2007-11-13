Итальянская ультраправая политическая партия Forza Nuova провела акцию против форварда «Брешии» Марио Балотелли.

В Турине, перед домашним стадионом – «Альянц Стэдиум», вчера вечером был вывешен баннер: «Марио, ты прав, ты африканец».

Партия в Турине объяснила свою позицию в обращении в социальных сетях: «Он заявляет, что чувствует себя скорее африканцем, чем итальянцем. Он избалованный ребенок, привыкший иметь все. И если что-то идет не так, он все оправдывает расизмом».

«Балотелли – итальянец, потому что у него есть гражданство, но он никогда не сможет стать настоящим итальянцем», – заявил координатор партии и глава фанатов «Вероны» Лука Кастеллини.

В начале ноября Балотелли подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Вероны» и хотел уйти с поля на 9-й минуте.

Команда из Вероны наказала лидера своей фанатской группировки за слова в адрес Балотелли, запретив ему посещать матчи команды до июня 2030 года. Сам клуб наказали закрытием фанатского сектора на один матч.

Балотелли взорвался из-за расистских выкриков: пнул мяч в фанатов «Вероны» и хотел уйти с поля. Лидер фанатов говорит, что это просто фольклор

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