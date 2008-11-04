Марио Балотелли: «Позор «людям» на фанатской трибуне, кричавшим в мой адрес, имитируя обезьян»

Форвард «Брешии» поблагодарил тех, кто поддержал его после инцидента в матче Серии А с «Вероной» (1:2).

Из-за расистских оскорблений игрок хотел уйти с поля на 9-й минуте.

«Я благодарен всем своим коллегам на поле и за его пределами за солидарность и болельщикам – за ваши послания. Спасибо от всего сердца.

Вы доказали, что вы настоящие люди, в отличие от тех, кто отрицает очевидное», – написал Балотелли.

Также нападающий оставил комментарий к записи в инстаграме: «Позор вам, «людям» на фанатской трибуне, кто кричал в мой адрес, имитируя обезьян. Позор. Позор за то, что вы делали это в присутствии своих детей, жен, родителей и друзей. Позор».