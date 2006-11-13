Глава профсоюза о «Ростове»: «Трехмесячная задержка зарплаты часто бывает. Не вижу повода для паники»

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов оценил финансовую ситуацию в .

«Трехмесячная задержка (зарплаты – прим. Sports.ru) достаточно часто бывает в разных клубах, в «Ростове» это тоже периодически происходит.

Пока что я не вижу никакого повода для паники. Да, в «Ростове» образуются долги, но они их гасят, это из года в год происходит.

Пока что никаких эксцессов не происходит, я не думаю, что здесь есть реальный повод для паники.

У клуба есть хорошие активы в виде игроков, к которым есть интерес на рынке, поэтому это не самая страшная ситуация», – заявил Зотов.

Сегодня стало известно, что «Ростов» может зимой продать шесть игроков и расстаться с тренером Валерием Карпиным. PR-директор «Ростова» Денис Штанько уже ушел со своего поста.

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