Пеп о твите Бернарду Силвы про Менди: «С белыми такое происходило тысячу миллионов раз»

Главный тренер Пеп Гвардиола высказался о ситуации с твитом Бернарду Силвы о .

Португалец сравнил своего партнера по команде с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде.

«Я предельно ясно высказался о Бернарду. Если люди думают, что Бернарду такой, то они совершенно не правы. Они судят по одной шутке, я сужу о нем и его дружбе по трем годам, проведенным вместе с ним каждый день. Больше нечего добавить.

Если кто-то оскорблен или плохо относится к этому твиту или любым комментариям, что ж, пусть так. Люди, осуждающие Бернарду, не знают его. Он исключительный человек. Исключительный. Он любит быть причастным к разным ситуациям.

Сосредоточьтесь на других проблемах, а не на Бернарду, потому что он не виноват. Это невероятно ... Это была просто шутка. Это мультфильм, и лицо очень известно. То же самое происходило тысячу миллионов раз с белыми людьми. Это то же самое.

Это была просто шутка, и все. Но если люди в FA считают, что это не так, Бернарду и «Сити» готовы выслушать и высказать свое мнение. Вот и все.

Что есть, то есть. Это случалось много раз, и вы должны осуждать это, бороться. То, что происходит на стадионах только потому, что у кого-то больше денег или другой цвет кожи, или из-за места рождения... Если кто-то считает себя лучше других из-за этого, то это смешно.

Я родился в Каталонии, мои мама и папа оттуда. Я говорю за себя. Я не считаю себя особенным из-за цвета, из-за позиции. Я давно это понял, как и Бернарду.

Я много раз разговаривал с ним в течение трех лет, он такой человек. Сосредоточьтесь на других проблемах, а не на Бернарду. Это была просто шутка, но если кто-то обиделся, я могу это понять. Бернарду, возможно, получил урок, и такое больше не повторится», – сказал Гвардиола.