Гильерме: «Если Акинфеева вернут в сборную – никаких проблем. Он великий вратарь»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме в интервью Sports.ru рассказал о том, как бы отнесся к возвращению в национальную команду.

– В последнее время пишут, что к Евро в сборную надо возвращать Акинфеева. Как бы ты это воспринял?

– Нормально. Акинфеев – это легенда России и сборной. Он заслужил, чтобы все хотели, чтобы он играл снова. Я в сборной, потому что хочу помогать. Пока я нужен, я всегда буду готов. Если Игоря решат вернуть, я приму это спокойно. Никаких проблем.

– И не обидно?

– Почему должно быть?

– Ну, сейчас ты первый номер.

– Он сделал для сборной много. Считаю, что ему всегда есть место в сборной. Он великий вратарь, который принес много результатов ЦСКА и сборной. В команде мы хорошо общались. Обычные разговоры, но нормально, – сказал Гильерме в интервью Sports.ru.

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