«Ювентус» не будет наказывать Роналду за поведение после замены в матче с «Миланом»

Нападающий «Ювентуса» не будет наказан за свое поведение после матче 12-го тура чемпионата Италии с (1:0).

Главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри на 55-й минуте заменил португальца, который сразу отправился в раздевалку, а затем уехал со стадиона не дожидаясь завершения встречи.

По внутренним правилам клуба, Роналду должен был быть оштрафован на большую сумму, однако руководство «Юве» не стало применять санкции к игроку, сообщает Goal.com со ссылкой на печатную версию La Stampa.

Ранее Сарри говорил, что у Роналду имеется боль в колене. Отметим, что Криштиану заменили во втором матче подряд.