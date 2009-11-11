«Ювентус» не будет наказывать Роналду за поведение после замены в матче с «Миланом»

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет наказан за свое поведение после матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). 

Главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри на 55-й минуте заменил португальца, который сразу отправился в раздевалку, а затем уехал со стадиона не дожидаясь завершения встречи. 

По внутренним правилам клуба, Роналду должен был быть оштрафован на большую сумму, однако руководство «Юве» не стало применять санкции к игроку, сообщает Goal.com со ссылкой на печатную версию La Stampa.

Ранее Сарри говорил, что у Роналду имеется боль в колене. Отметим, что Криштиану заменили во втором матче подряд.

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