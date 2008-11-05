РФС может пригласить иностранца на пост главы судей и повысить гонорары арбитрам («СЭ»)

На заседании исполкома в ноябре может быть объявлено о новой структуре управления корпусом судейства и инспектирования.

По информации , изучается возможность приглашения иностранного специалиста на пост главы судейского корпуса. Предполагается, что иностранец получит больше доверия со стороны клубов.

Планируется, что в результате создания новой структуры управления, арбитров и инспекторов разделят и создадут два разных направления, а также добавится учебное направление.

Кроме того, возможно произойдет повышение оплаты работы арбитров.

Сейчас пост главы департамента судейства и инспектирования занимает . Его работа регулярно подвергается критике.

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