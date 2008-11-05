РФС может пригласить иностранца на пост главы судей и повысить гонорары арбитрам («СЭ»)

На заседании исполкома РФС в ноябре может быть объявлено о новой структуре управления корпусом судейства и инспектирования.
По информации «Спорт-Экспресса», изучается возможность приглашения иностранного специалиста на пост главы судейского корпуса. Предполагается, что иностранец получит больше доверия со стороны клубов.
Планируется, что в результате создания новой структуры управления, арбитров и инспекторов разделят и создадут два разных направления, а также добавится учебное направление.
Кроме того, возможно произойдет повышение оплаты работы арбитров.
Сейчас пост главы департамента судейства и инспектирования занимает Александр Егоров. Его работа регулярно подвергается критике.
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