Тайсон: «В расистском обществе недостаточно не быть расистом. Мы должны быть антирасистами»

Полузащитник «Шахтера» Тайсон прокомментировал инцидент с проявлением расизма в матче с киевским «Динамо».

«Люблю свою расу, бьюсь за свой цвет, все, что делаю, для нас, для любви (это цитата из трека Jesus Chorou исполнителя Racionais Mc’s – прим.).

Я никогда не замолчу перед лицом такого бесчеловечного и жалкого акта. Мои слезы были от возмущения, неприятия и беспомощности, что я не могу ничего сделать в этот момент. Но мы рано учимся быть сильными и готовы драться. Биться за наши права и равенство.

Моя роль – биться, бить в грудь, идти с высоко поднятой головой и всегда продолжать бороться. В расистском обществе недостаточно не быть расистом, мы должны быть антирасистами. Футбол нуждается в большем уважении, мир нуждается в большем уважении.

Спасибо за все сообщения поддержки. Мы продолжаем бороться. Нет расизму», – написал Тайсон в своем инстаграме.

Капитан «Шахтера» Тайсон был удален в прошедшей игре. Бразилец показал средний палец фанатскому сектору «Динамо», а затем выбил мяч в его сторону. После этого главный арбитр Николай Балакин приостанавливал матч из-за проявления расизма со стороны ультрас киевлян.