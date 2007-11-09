Бакаев о том, что болеет за Хабиба против Конора: «Как и большинство в России»

Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, что поддерживает чемпиона UFC в легком весе .

— Боями как парень с Кавказа интересуешься?

— Конечно. Вот сейчас попытаюсь посмотреть бои UFC в Москве. Буду болеть за и Александра Волкова.

— А в противостоянии Конора и Хабиба за кого?

— Ну что за вопрос? Конечно за Хабиба! Как и большинство в России.

— Когда слушаешь Конора про Хабиба, тебя распирает?

— Конечно, меня распирает, когда Конор такое делает. Он ведь говорит про Россию, это неприятно.

Те люди, которых он оскорбляет, – они наши. Но для него все эти слова лишь бизнес. И это неправильно, – сказал Бакаев.

Хабиб рассказал, почему не выходит на бои с флагом России. А еще потребовал от Лас-Вегаса миллион долларов

Забит и Волков уже сегодня подерутся на UFC Москва. Мы проведем онлайн-трансляцию