Бакаев о том, что «Зениту» помогают судьи: «Такие разговоры просто несерьезны»

Полузащитник Зелимхан Бакаев высказался о позиции на поле, ВАР и работе судей.

– Сейчас у «Спартака» правда тяжелый период. Но мы всей командой будем работать, менять мнение людей и сделаем все, чтобы играть хорошо, не подводить болельщиков и родных.

— Но ты-то сам в порядке. Вызовы в сборную, голы, передачи – это повод чувствовать себя счастливым?

— Какая разница, что я забиваю или отдаю, если команда не побеждает? Да я на самом деле не так много забиваю и не так много отдаю, как нужно было бы.

Мне нужно прибавить, чтобы приносить больше пользы команде. Для этого надо лучше работать и мне, и всем партнерам. Этим мы и будем сейчас заниматься.

— А тебе интересно пробовать новые роли на поле?

— Многим отвечаю, что нет разницы, где играть – слева, справа, в центре, в нападении. Куда поставят – там и буду.

— В интернете ходит ролик, где доказывают, что у тебя руки не было в моменте с отмененным голом . Что скажешь?

— Если судья свистнул, значит, была. Мяч в нее попал, но я не двигал и не играл ею. Думал сначала, что гол засчитают, но когда сказали, что будет ВАР, то сразу подумал: «Блин, а ведь была рука».

— Ты за ВАР после этого?

— За ВАР, да… Хотя, стоп. Вот сейчас сказал, что за, а на самом деле мне вообще все равно, есть он или нет. Когда нет – одни обижаются, когда есть – другие.

Это футбол. Эмоции здесь будут всегда. На судейский вопрос просто не обращаю внимания. Мое дело – выходить и играть. Вот и все.

— Ты не из тех, кто будет говорить, что какому-то «Зениту» судьи помогают?

— Нет, такие разговоры несерьезны. Просто несерьезны, – сказал хавбек.

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