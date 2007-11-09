Зелимхан Бакаев: «Деньги очень важны, и тачки дорогие я хочу, но на первом месте футбол»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал об отношении к соцсетям, деньгам и машинам.
— Следишь, что о тебе пишут?
— Статьи о «Спартаке» читаю, но искать записи о себе целенаправленно не стану.
— Почему в таком случае ты удалил страницу в инстаграме?
— Так нужно было. Может, создам скоро вновь. Но сейчас мне нужно сконцентрироваться на футболе. Уход из соцсетей реально помогает.
— Удивлялся, когда тебя критиковали из-за замазанных ног на фото?
— Ну какая критика?! Лично ее не видел. Просто люди не понимали, почему я так делал. Они просто не знали, поэтому и задавались вопросами.
— Понятно, что это уважение к религии, но…
— …но у нас правда нельзя показывать колени. Но я понимаю и следующий вопрос: «А зачем ты тогда вообще в футбол играешь?» Отвечаю: там иначе нельзя.
Но я пытаюсь соблюдать правила, как могу и где могу, поэтому в публичном инстаграме у меня колени были замазаны.
— Ты не раз говорил о значении семьи в карьере и жизни. Зарплатная карточка до сих пор у родителей?
— У них, да, но у меня настроена оплата через телефон. Деньги, получается, семейные, общие.
— Машину тебе до сих пор запрещают покупать?
— Да, запрещают. Говорят, должен вырасти, проявить себя как футболист, выучиться. Водительского-то удостоверения у меня пока нет.
— Такое ощущение, что тебе вообще наплевать на деньги. Ошибочное впечатление?
— Ошибочное. Скажу, чтобы не соврать: деньги – они очень важны. Я обеспечиваю родителей, родственников. Хочу, чтобы у них был дом, чтобы они могли спокойно жить.
Да и тачки дорогие я тоже хочу. Только нужно в жизни расставлять другие приоритеты. У меня на первом месте футбол.
— Книги читаешь?
— Сейчас — биографию Федора Федоровича Черенкова, которую мне недавно подарили, – сказал Бакаев.
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Бакаев – надежда «Спартака». Он наработал дриблинг на кочках в Ингушетии, зарплатную карточку отдал родителям