Зелимхан Бакаев: «Деньги очень важны, и тачки дорогие я хочу, но на первом месте футбол»

Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал об отношении к соцсетям, деньгам и машинам.

— Следишь, что о тебе пишут?

— Статьи о «Спартаке» читаю, но искать записи о себе целенаправленно не стану.

— Почему в таком случае ты удалил страницу в инстаграме?

— Так нужно было. Может, создам скоро вновь. Но сейчас мне нужно сконцентрироваться на футболе. Уход из соцсетей реально помогает.

— Удивлялся, когда тебя критиковали из-за замазанных ног на фото?

— Ну какая критика?! Лично ее не видел. Просто люди не понимали, почему я так делал. Они просто не знали, поэтому и задавались вопросами.

— Понятно, что это уважение к религии, но…

— …но у нас правда нельзя показывать колени. Но я понимаю и следующий вопрос: «А зачем ты тогда вообще в футбол играешь?» Отвечаю: там иначе нельзя.

Но я пытаюсь соблюдать правила, как могу и где могу, поэтому в публичном инстаграме у меня колени были замазаны.

— Ты не раз говорил о значении семьи в карьере и жизни. Зарплатная карточка до сих пор у родителей?

— У них, да, но у меня настроена оплата через телефон. Деньги, получается, семейные, общие.

— Машину тебе до сих пор запрещают покупать?

— Да, запрещают. Говорят, должен вырасти, проявить себя как футболист, выучиться. Водительского-то удостоверения у меня пока нет.

— Такое ощущение, что тебе вообще наплевать на деньги. Ошибочное впечатление?

— Ошибочное. Скажу, чтобы не соврать: деньги – они очень важны. Я обеспечиваю родителей, родственников. Хочу, чтобы у них был дом, чтобы они могли спокойно жить.

Да и тачки дорогие я тоже хочу. Только нужно в жизни расставлять другие приоритеты. У меня на первом месте футбол.

— Книги читаешь?

— Сейчас — биографию Федора Федоровича Черенкова, которую мне недавно подарили, – сказал Бакаев.

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