Эрнесто Вальверде: «Чувствую поддержку со стороны «Барселоны»

Главный тренер Эрнесто Вальверде сказал, что не беспокоится о своем будущем в «Барселоне», а также поделился ожиданиями от матча Ла Лиги с «Сельтой».
– Нужно встряхнуть команду?
– Нам нужна победа. Мы проиграли матч против «Леванте» за шесть минут. Мы должны набрать 3 очка.
Мы знаем, что значит проиграть этой команде. И мы хотим сохранить лидерство.
– Вы беспокойтесь о своем будущем?
– Нет.
– Вы разговаривали с президентом?
– Я обедал с ним, и он всегда поддерживал меня. Я чувствую поддержку, – сказал Вальверде.
При Вальверде «Барса» ужасна в выездных матчах. Причина – плохая игра под прессингом