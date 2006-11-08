Эрнесто Вальверде: «Чувствую поддержку со стороны «Барселоны»

Главный тренер Эрнесто Вальверде сказал, что не беспокоится о своем будущем в «Барселоне», а также поделился ожиданиями от матча с «Сельтой».

– Нужно встряхнуть команду?

– Нам нужна победа. Мы проиграли матч против «Леванте» за шесть минут. Мы должны набрать 3 очка.

Мы знаем, что значит проиграть этой команде. И мы хотим сохранить лидерство.

– Вы беспокойтесь о своем будущем?

– Нет.

– Вы разговаривали с президентом?

– Я обедал с ним, и он всегда поддерживал меня. Я чувствую поддержку, – сказал Вальверде.

При Вальверде «Барса» ужасна в выездных матчах. Причина – плохая игра под прессингом