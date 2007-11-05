Безбородов обслужит матч «Локомотив» – «Краснодар» с ВАР и другие назначения 16-го тура РПЛ

РФС объявил список арбитров и инспекторов на матчи 16-го тура РПЛ.
8 ноября (пятница)
«Ахмат» – «Урал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Юнус Кошко (Краснодар); инспектор – Сергей Французов (Москва).
9 ноября (суббота)
«Рубин» – «Динамо»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Ростов» – «Тамбов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ВАР – Алексей Сухой (Люберцы), АВАР – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
10 ноября (воскресенье)
«Оренбург» – «Уфа»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
«Арсенал» – «Зенит»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
«Сочи» – «ЦСКА»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); ВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).