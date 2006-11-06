Вальверде о 0:0 в ЛЧ: «У «Славии» не было ни одного явного момента, но мы могли сделать больше»

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями после игры группового этапа Лиги чемпионов против пражской «Славии» (0:0).

«Выигрывать всегда приятно. Сегодня мы играли не совсем правильно. У «Славии» не было ни одного явного момента, но они создавали опасность, отбирая у нас мяч и быстро выходя в атаку. Мы же не смогли реализовать преимущество по опасным моментам.

«Славия» играла с очень высокой оборонительной линией. У них было до шести игроков на одной линии. В прошлом матче они действовали похожим образом, но не так, как сегодня. Это стоило нам времени. Об этом я говорил с Жераром [Пике]. На правом фланге хорошо выходил в атаку Семеду, но мы могли сделать больше.

Несколько дней назад мы проиграли «Леванте». Это не отменяет того, что в тот день мы провели не самый наш лучший матч. То же самое и сегодня. На данном этапе у нас нет двухматчевых противостояний, и мы знаем, что сейчас на команду оказывается большое давление, на которое мы должны отвечать. Хорошо, что люди требуют от нас многого.

У Альбы проблемы с седалищным нервом. Посмотрим, что скажут врачи. Я в таких случаях всегда меняю игрока», – сказал Вальверде.

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