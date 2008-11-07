Клаудио Борги: «Гальярдо из «Ривера» возглавит «Барсу» в декабре»

Бывший аргентинский футболист, а ныне тренер Клаудио Борги сообщил, что Марсело Гальярдо, возглавляющий , сменит в «Барселоне» Эрнесто Вальверде.

«Гальярдо в декабре возглавит «Барселону». Дела у складываются не лучшим образом, а Гальярдо – один их лучших тренеров мира.

У меня информация от прямого источника», – заявил Борги.

43-летний Гальярдо в качестве футболиста выступал, помимо «Ривера», за «Монако», , «Ди Си Юнайтед» и уругвайский «Насьонал».

В 2014 году аргентинец возглавил «Ривер Плейт» и привел клуб к двум победам в Кубке Либертадорес.