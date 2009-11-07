«Бавария» отказала Венгеру

В «Баварии» заявили, что не намерены приглашать в клуб экс-главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
«Арсен Венгер позвонил Карлу-Хайнцу Румменигге в среду днем и сообщил о своей заинтересованности в работе в «Баварии».
«Бавария» высоко ценит Арсена Венгера за его работу в качестве тренера «Арсенала», но он не входит в число кандидатов», – сообщили в мюнхенском клубе в ответ на запрос Sport Bild.
«Баварией», возможно, продолжит руководить исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.
Летом 2020 года мюнхенцы рассчитывают пригласить в клуб Эрика тен Хага, возглавляющего «Аякс», или главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля.