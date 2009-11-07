«Бавария» отказала Венгеру

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В «Баварии» заявили, что не намерены приглашать в клуб экс-главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

«Арсен Венгер позвонил Карлу-Хайнцу Румменигге в среду днем ​​и сообщил о своей заинтересованности в работе в «Баварии».

«Бавария» высоко ценит Арсена Венгера за его работу в качестве тренера «Арсенала», но он не входит в число кандидатов», – сообщили в мюнхенском клубе в ответ на запрос Sport Bild.

«Баварией», возможно, продолжит руководить исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.

Летом 2020 года мюнхенцы рассчитывают пригласить в клуб Эрика тен Хага, возглавляющего «Аякс», или главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля. 

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