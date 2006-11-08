Семак о Кононове: «Нельзя ненавидеть людей, которые делают свою работу. Футбол – всего лишь игра, не война»

Главный тренер Сергей Семак высказался о об уходе Олега Кононова из .

— Олег Кононов не пришел на пресс-конференцию после своего последнего матча в «Спартаке», Виктор Гончаренко ушел с нее после поражения от «Ростова», не дождавшись вопросов. Понимаете коллег — или тренер в любом случае должен держать удар?

— Не стану советовать, как себя вести в таких случаях. У меня есть своя позиция, у Олега Георгиевича своя. Это его решение.

Если возвращаться к истории с уходом Кононова из «Спартака», то мне непонятно, что происходило в ходе встречи с «Оренбургом». Ладно еще фанатская трибуна, но когда болельщики сидят и матерят тренера прямо за его скамейкой... Мне такое непонятно.

Все можно выразить в совершенно в иной форме. Где люди, которые защитили бы от подобных высказываний? Футбол – всего лишь игра, не война. Нельзя ненавидеть людей, которые делают свою работу. Мне кажется, очень важно уважать таких. Клуб должен защищать тренера, – сказал Семак.