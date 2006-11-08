Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас. Нашли бы место и ему, и Азмуну»

Главный тренер Сергей Семак высказался о нападающем клуба Александре Кокорине.

— Какая мысль первой пришла в голову в момент, когда узнали, в какую историю попал Кокорин? Не ждали подобного — или наоборот, стоило, вспоминая поведение Александра и Павла Мамаева после провала на Евро-2016?

— Конечно, не ожидал, что такое произойдет.

— Не показалось, что суд над ними превратился в шоу?

— Процесс сделали показательным, чтобы подать сигнал: любой человек, вне зависимости от статуса, понесет такое же наказание. Тем не менее, считаю, что нужно уметь прощать. Зная Сашу, могу точно сказать: он понимает, в чем и насколько оказался не прав.

— Каким получился ваш первый разговор с Александром после того, как нападающий покинул колонию?

— Кокорин позвонил сразу после освобождения — я спросил, какие у него дальнейшие планы. И с человеческой, и с тренерской точки зрения считаю, что Саше нужно дать шанс.

— Вам нужно было согласовывать возвращение Кокорина в «Зенит» с высшим руководством клуба?

— Конечно. Определяющую роль в этом вопросе сыграло как раз отношение руководства.

— Сине-бело-голубые надеялись заявить Кокорина еще в сентябре. Действительно верили, что Александр успеет быстро вернуть форму, проведя почти год за решеткой, да еще и после тяжелой травмы колена?

— Да. Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы «Зениту».

— Что сейчас говорят врачи?

— Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре.

— Если бы ни эта печальная история с Кокориным, «Зенит» не купил бы Азмуна?

— Нет, пригласили бы Сердара в любом случае. Думаю, нашли бы место на поле и тому, и другому.

— Условно говоря, если оба в форме, то нельзя кого-то из них оставлять на лавке. Но в таком случае получается, что пропадает связка Дзюба — Азмун?

— Нет, она не ломается. Вообще, мало кто думал, что Дзюба и Азмун могут гармонично выглядеть вместе, но они же играют. Хорошим футболистам место на поле всегда найдем, – сказал Семак.