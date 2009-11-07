Зидан о 6:0 с «Галатасараем»: «Совершенная игра»

Главный тренер Зинедин Зидан подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с (6:0).

Об игре

«Мы трудились до конца матча, очень быстро вступали в прессинг, оставаясь без мяча. Это совершенное выступление».

О хет-трике

«Когда у него есть шанс, он им пользуется. Мы знали о его качествах, но сегодня он сделал все действительно классно.

Давайте, однако, сохранять спокойствие. Это не сюрприз для тех, кто видит его на тренировках, но не будем оказывать на него дополнительное давление.

У Родриго есть всего понемногу. Его интеллект, возможно, для меня выделяется чуть больше – он хочет учиться, становиться лучше, он уделяет этому внимание.

Он станет физически сильнее со временем, но он умен. Его игра – чистое удовольствие».

О травме

«Я надеюсь, что все не так уж плохо. Он сам подумал об этом, когда сказал, что ему нужна замена. Врачи решат завтра».

О Бензема

«Его статистика говорит сама за себя. Любой, кто любит футбол, знает, на что способен Карим. Да, сейчас он голами снова привлекает к себе внимание, но он тот игрок, который очень хорошо взаимодействует с партнерами по команде.

Его игру сравнивают с тем, что он показывал, когда Криштиану был в «Реале», и с тех пор ничего не изменилось. Бензема просто стал более зрелым человеком, он отец, и это все отражается на его игре».

«ПСЖ», «Бавария» и «Юве» уже в плей-офф ЛЧ, еще 9 клубов на подходе