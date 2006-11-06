Вратарь «Славии» Ондржей Коларж рассказал, что игроки «Барселоны», кроме голкипера Марка-Андре тер Стегена, проигнорировали соперников после матча группового этапа Лиги чемпионов (0:0).
– Тер Стенен ждал меня в туннеле после матча. Он остановил меня и сказал, что уже давно не видел такой отличной игры в исполнении вратаря.
Также он сказал, что наблюдать за моей игрой в тот вечер было для него удовольствием, и что я отлично играю ногами.
Я считаю большой наградой то, что он ждал меня после игры. Услышать такую похвалу от такого вратаря... У меня были мурашки по коже. Зато остальные игроки...
– Что?
– Месси и другие просто ушли. Некоторые из них даже не подали нам руку. Было грустно.
Все мы ждали встречи с такими известными игроками, хотели поменяться с ними футболками. Однако они повели себя не слишком хорошо, – сказал Коларж.
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