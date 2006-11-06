Вратарь Ондржей Коларж рассказал, что игроки «Барселоны», кроме голкипера Марка-Андре тер Стегена, проигнорировали соперников после матча группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

– Тер Стенен ждал меня в туннеле после матча. Он остановил меня и сказал, что уже давно не видел такой отличной игры в исполнении вратаря.

Также он сказал, что наблюдать за моей игрой в тот вечер было для него удовольствием, и что я отлично играю ногами.

Я считаю большой наградой то, что он ждал меня после игры. Услышать такую похвалу от такого вратаря... У меня были мурашки по коже. Зато остальные игроки...

– Что?

– Месси и другие просто ушли. Некоторые из них даже не подали нам руку. Было грустно.

Все мы ждали встречи с такими известными игроками, хотели поменяться с ними футболками. Однако они повели себя не слишком хорошо, – сказал Коларж.

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