Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился мыслями после победы в матче группового этапа Лиги чемпионов над (2:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Заслуженная победа, не ожидали, что «Зенит» будет играть так низко. Было много времени, но мы все равно торопились, создали два-три момента. Гол Хальстенберга нельзя было отменять. Хотели не пропустить. После гола Забитцера матч был закончен, но мы сыграли до конца, чтобы заслужить эти 9 очков. Нужна еще одна победа, и тогда все будет понятно.

– Вы рассматривали вариант, при котором «Зенит» будет играть в три центральных защитника?

– Мы готовились к этой схеме в первом матче, сегодня был такой же план, но были готовы и к 4-4-2. Когда увидели Осорио в составе, стало понятно, что будет три защитника, хотя больше рассчитывали на четыре. Мы выиграли, значит, мы хорошая команда.

– Почему Вернер не вышел в стартовом составе?

– Он не чувствовал себя стопроцентно готовым.

– Что скажете об игре Демме и Забитцера?

– Забитцер в принципе постоянно играет хорошо, наверное, за исключением одного тайма. Он может резко ускоряться, несмотря на количество игр, как было сегодня. Не всегда все удается в завершающей стадии, не всегда везет, но он понимает, что от него требуется.

Демме удалось забить, меня радует, когда забивают игроки, которые делают это нечасто.

– Если вам позвонит Тедеско и спросит 3 совета, как победить «Зенит», что вы ему скажете?

– Если он мне позвонит, я скажу это ему.

– Почему заменили Хальстенберга? Вы заметили, что вас было очень хорошо слышно?

– Хальстенберг в перерыве чувствовал проблемы с ногой, не знаю, какие, но заменили.

Да, заметил, что меня было хорошо слышно, но, думаю, я хорошо держался. Хорошо, что даже те игроки, которые находятся далеко от тренера, слышат меня.

– Пользуясь случаем, что у нас в Петербурге такой специалист, можно ли нам написать, что сегодня мы общались с, возможно, будущим тренером сборной Германии?

– Я – друг свободной прессы, вы можете писать все, что хотите, – сказал Нагельсманн.