Семак о матче с «Лейпцигом»: «По уровню мы сейчас слабее. Не считаю, что ошиблись с тактикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (0:2).

«В первом тайме было важно не пропустить, но в концовке первого тайма пропустили. Шанс был в быстрых атаках. Если в гостях не могли в них выйти, то сегодня были моменты и мы их не реализовали.

«Лейпциг» играет более интенсивно, мы все время запаздывали. Заслуженная победа соперника. Мы будем бороться, пытаться использовать шансы. В этом турнире ошибок не прощают – уровень высокий.

Не считаю, что ошиблись в выборе тактики. Нужно правильно оценивать подбор игроков. Шансы у нас были, но мы их не использовали. По уровню, конечно, мы слабее на данном этапе. У нас немного игроков, которые могут сравниться по скорости с футболистами того же «Лейпцига». Поэтому и играли низко.

Главные шансы были в контратаках и стандартах. В позиционных было гораздо сложнее, учитывая то, что у нас не так много футболистов, которые хорошо работают под давлением.

В первом тайме почти не атаковали через правый фланг, не совсем уверенно действовал Игорь в некоторых эпизодах. Поэтому вышел Вячеслав, его прямой конкурент на этой позиции. Нужно расти, усиливаться, постоянно играть в Лиге чемпионов, чтобы рос уровень команды и она становилась сильнее.

Ерохин набирает форму, забил мяч. Нам нужен был игрок в центральной зоне, который мог создать движение, интенсивность, выигрывать подборы. Он тот, у кого эти качества на должном уровне», – отметил тренер.