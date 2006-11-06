Хавбек «Лейпцига» Забитцер о Дзюбе в Бундеслиге: «Почему нет? Он сильный парень»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер прокомментировал итог матча с (2:0) в рамках Лиги чемпионов.

«Команда выступила очень хорошо. Мы играли против соперника, который глубоко оборонялся, но мы нашли способы пробиться к воротам.

Мы не позволили много создать на своей половине поля и были сильны на протяжении всего матча. С 9 очками в 4 играх мы можем быть очень счастливы», – сказал Забитцер.

Также австриец оценил игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба мог бы играть в Бундеслиге? Почему нет? Он сильный парень, если ему делать хорошие навесы и создавать для него шансы, он забьет. Так что все возможно», – сказал Забитцер.



