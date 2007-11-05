Иванович о падении Сантоса в 1-м тайме: «Я не верю ВАР»

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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мыслями после поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (0:2).

— Может, «Зенит» просто устал после игры с ЦСКА?

— Не думаю, что дело в этом. В Европе всегда так играют. Наш соперник еще летел сюда. Мы в чемпионате играем на хорошем уровне. Усталость здесь ни при чем.

— Обсуждали эпизод падением Дугласа Сантоса в штрафной? Показалось, что это пенальти.

— Обсуждали, но судья сказал, что есть ВАР. Был пенальти?

— По повтору трудно сказать. Остается верить ВАР?

— Я не верю ВАР, – сказал Иванович.

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