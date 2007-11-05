«Реал» готов купить Мбаппе за 300 млн евро. «ПСЖ» хочет платить ему на уровне Неймара

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал приоритетной трансферной целью мадридского следующим летом.

По информации Le Parisien, «Реал» готов заплатить за Мбаппе 300 млн евро. Мадридский клуб готов увеличить предложение по французу до 400 млн евро, если «Барселона» или «Манчестер Сити» вступят в борьбу за нападающего.

Однако руководство французского клуба не хочет отпускать Мбаппе в другой клуб и намерено предложить ему рекордный контракт. По нему оклад Мбаппе увеличится, и он начнет получать на уровне другого форварда клуба Неймара, то есть примерно 40 млн евро в год.

Мбаппе сконцентрирован на своих выступлениях в . Для него решающим фактором станет то, как французский клуб выступит в этом сезоне Лиги чемпионов, потому что выиграть этот турнир – мечта Мбаппе.