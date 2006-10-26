«ПСЖ» может запросить у «Реала» 300 млн евро за Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет купить нападающего «ПСЖ» как можно скорее, сообщает As.

По информации источника, после матча группового этапа Лиги чемпионов между и «Брюгге» (5:0), в котором Мбаппе вышел на замену и сделал хет-трик, в переписках между членами правления мадридского клуба фигурировала такая мысль: «Вы видели, как сегодня сыграл Мбаппе?»

Также стало известно, что Перес убежден в необходимости трансфера. Он считает, что Мбаппе – это тот недостающий элемент, которого не хватает для успешных выступлений. Перес уверен, что вокруг Мбаппе необходимо строить команду.

Кроме того, Перес знает, насколько сложно будет совершить этот трансфер. Однако он считает, что хорошие отношения с президентом «ПСЖ» помогут осуществить сделку.

Как ожидается, стартовая цена, которую запросит французский клуб за нападающего, будет равна приблизительно 300 миллионам евро.

Позиция самого Мбаппе также сыграет важную роль. В «Реале» помнят, что нападающий с опаской смотрел на возможный переезд в Испанию летом 2017 года, когда был оформлен его переход из «Монако» в «ПСЖ».

Статистику Мбаппе можно посмотреть здесь.