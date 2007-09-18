El Chiringuito: «Реал» договорился с «ПСЖ» о переходе Мбаппе за 225+50 млн евро. Игрок будет получать 35+5 млн

договорился с «ПСЖ» о переходе нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, испанский клуб согласовал сумму трансфера 20-летнего француза. Она составит 225 млн евро. Также может получить еще 50 млн евро в виде бонусов.

Кроме того, стали известны и детали личного контракта Мбаппе. Сообщается, что игрок будет зарабатывать 35 млн евро в год. Эта сумма может увеличиться еще на 5 млн за счет бонусов.

В сезоне-2018/19 Мбаппе провел за «ПСЖ» 29 матчей в Лиге 1, забил 33 мяча и отдал 11 голевых передач. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 3 игры, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Затем Мбаппе получил травму, сейчас он восстанавливается после этого повреждения.