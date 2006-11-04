Ковач сам подал в отставку с поста тренера «Баварии»

Вчера стало известно, что «Бавария» уволила с поста главного тренера.

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк сообщил, что причиной такого поспешного увольнения специалиста стало то, что он сам подал в отставку, которую руководство «Баварии» приняло.

В субботу в рамках 10-го тура Бундеслиги проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5. Сейчас мюнхенская команда занимает 4-е место в чемпионате, набрав 18 очков по итогам 10 матчей.

Сообщалось, что руководство «Баварии» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.