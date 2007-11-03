«Бавария» хочет пригласить Аллегри на пост главного тренера (Corriere dello Sport)

Бывший главный тренер «Ювентуса» может возглавить «Баварию» в случае увольнения Нико Ковача.

Как передает Eurosport со ссылкой на Corriere dello Sport, немецкий клуб активизировал поиски замены 48-летнему хорвату после разгрома в матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (1:5).

Руководство мюнхенцев рассматривает Аллегри в качестве кандидата на пост главного тренера и постарается убедить его возглавить клуб.

Ранее сообщалось, что сегодня председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и президент обсудят будущее Ковача в клубе и примут по нему решение.

Аллегри также является одним из претендентов на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» и в октябре провел предметные переговоры с английским клубом.

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