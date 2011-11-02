Магнуссон о судействе: «Были моменты, когда и игроков «Зенита» могли удалить. Но этого не произошло»

Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон высказался после матча 15-го тура РПЛ против (1:1).

– Каковы впечатления от игры? Казалось, что у ваших ворот было больше моментов, но вы выстояли.

– Было жарко. Мы играли больше от обороны, потому что у соперника хорошая атака, верховые мячи, навесы. Поэтому пришлось много в обороне работать. Нам повезло забить в контратаке. Повели в счете. Были разочарованы последовавшим удалением. В конце пришлось много потрудиться в обороне, когда «Зенит» наседал.

– Когда вы говорите, что разочарованы удалением, то имеете в виду, что его не было или его можно было избежать?

– Если честно, не видел момента со второй желтой карточкой Бийола. Поэтому не могу сказать, было ли удаление справедливым. Были моменты, когда и игроки «Зенита» могли быть удалены. Но этого не произошло. Мне сложно комментировать удаление Бийола.

– Расскажите о нарушении Азмуна против вас. Он получил желтую карточку, хотя казалось, что это тянуло на красную.

– Может быть, это тянуло на красную карточку. Но у нас есть ВАР. Они должны были принимать решение по этому эпизоду. Не знаю, на что это тянуло. Нарушение было, безусловно, он меня сбил. Но сложно что-то сказать на эту тему.

– Последний вопрос о результате. С одной стороны, ЦСКА уже довольно давно не может выиграть, с другой – сегодняшний матч должен добавить положительных эмоций.

– Тяжело играть на таком стадионе против такого соперника. Любой команде тяжело рассчитывать набрать три очка здесь. Мы хотели подарить три очка нашим болельщикам, но заработали только одно. Тем не менее, матч был неплохим, думаю, болельщики должны быть довольны. Благодарю фанатов за поддержку. Мы играли на победу, – сказал Магнуссон.